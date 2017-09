Tübingen.

Ermittler haben einer Gruppe mutmaßlicher Drogenhändler im Landkreis Tübingen das Handwerk gelegt. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, waren sie nach mehrmonatigen Ermittlungen sechs mutmaßlichen Dealern auf die Spur gekommen. Seit dem Frühjahr hatten sie vier Männer und eine Frau im Visier, die "offenbar einen schwunghaften Handel mit Marihuana und Kokain betrieben". Später fassten sie auch den mutmaßlichen Lieferanten. Der 33-Jährige soll "in fast monatlichem Rhythmus kofferweise Rauschgift" besorgt und an die Gruppe verkauft haben. Am Sonntag wurde er - wohl auf dem Weg zu seinen Abnehmern - gefasst. Auch vier mutmaßliche Dealer im Alter von 19 bis 24 Jahren wurden festgenommen. Ein 24-Jähriger wird mit Haftbefehl gesucht.