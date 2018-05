Tübingen Mutmaßlicher IS-Terrorist festgenommen

Walldorf Rückkehr des Wolfs: Minister Hauk fordert "Plan für Tag X"

Walldorf (dpa/lsw) - In der Diskussion über die Rückkehr des Wolfs nach Deutschland hat Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) zu einer "realistischen Sicht" geraten. "Landwirte müssen sich darauf einstellen, dass der Wolf kommt", sagte er am Donnerstag am Rande eines Termins in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis).