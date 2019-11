Tübingen Niederlage für Palmer im Streit um nächtlichen Lärm

Tübingen.

Im Streit mit einem Studenten um eine nächtliche Ruhestörung in seiner Stadt hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) eine Niederlage erlitten. Wie das Amtsgericht Tübingen am Mittwoch mitteilte, wurde das Bußgeldverfahren gegen den Studenten eingestellt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Palmer war an einem Novemberabend 2018 mit dem Mann und dessen Begleiterin in der Innenstadt aneinandergeraten. Palmer zufolge soll der Student ihn beschimpft und sich laut und aggressiv verhalten haben. Die Stadt Tübingen erließ auf Palmers Bestreben einen Bußgeldbescheid gegen den Mann unter anderem wegen nächtlicher Ruhestörung.