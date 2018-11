Tübingen Oberbürgermeister Palmer wegen Nötigung angezeigt

Tübingen.

Nach der Auseinandersetzung mit einem Studenten ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) wegen Nötigung angezeigt worden. Die 32 Jahre alte Begleiterin des Studenten erstattete am Mittwochabend Anzeige bei der Polizei. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen am Donnerstag.