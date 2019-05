Tübingen Palmer will Holz als Baustoff vorschreiben

Das Vorhaben umzusetzen ist nicht so einfach. Das gehe nur über Grundstückskaufverträge, teilte die Kommune auf Nachfrage mit. In der baden-württembergischen Landesbauordnung wurden in der Vergangenheit Erleichterungen für den Einsatz von Holz im Baubereich geschaffen.

Forstminister Peter Hauk (CDU) begrüßte es, dass Palmer mit gutem Beispiel vorangehe und das Thema in die kommunale Bauleitplanung aufnehmen wolle: "Wichtig ist dabei aber auch, die Menschen über die Vorteile vom Bauen mit Holz für das Klima und für sich selbst aufzuklären und es nicht einfach nur vorzuschreiben."

Die Holzbaupflicht in Tübingen ist Teil eines Zehn-Punkte-Programms des Grünen-Politikers für ein klimaneutrales Tübingen bis zum Jahr 2030. Ein Sprecher des Bundesverbands Deutscher Fertigbau sagte, der Einsatz von Holz könne einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten.