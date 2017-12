Tübingen Schüler sollen mit Hund im Klassenzimmer ruhiger werden

Tübingen.

Eine Hündin soll in einer Schule in Tübingen für eine positive Atmosphäre im Klassenzimmer sorgen. Die zuständige Lehrerin und Besitzerin des Hundes, Bettina Rebstock, will mit dem Tier das Sozialverhalten der Kinder schulen - denn mit dem Hund im Klassenzimmer müssen Regeln eingehalten werden. Auch wenn ein Schüler besonders aufgeregt ist, kommt die Hündin zum Einsatz. "Ich sage dem Schüler dann: Setz dich mal vor zu Naya, nimm dir eine Auszeit, streichel sie", erklärt Rebstock. Das beruhige. Die Schüler lernen auch Verantwortung: Zwei Kinder haben Hundedienst, wenn Naya zweimal pro Woche ihren Schultag hat. Sie bleiben in der Pause mit ihr im Klassenzimmer, geben ihr etwas zu trinken und spielen mit ihr.