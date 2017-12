Tübingen Warnstreiks an Südwest-Unikliniken starten

Tübingen.

Beschäftigte der Uniklinik Tübingen haben am Mittwoch im Kampf für mehr Personal die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik habe mit der Frühschicht um 6.00 Uhr begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Er soll den ganzen Tag gehen und erst mit der Nachtschicht enden. Teilnehmerzahlen konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Am späten Nachmittag sollte zudem eine Kundgebung in Tübingen stattfinden. Am Donnerstag sind Warnstreiks an der Universitätsklinik in Freiburg geplant.