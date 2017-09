Tel Aviv - Die deutschen Basketballer um Dennis Schröder haben zum Abschluss der Vorrunde die zweite Niederlage kassiert und vor dem Achtelfinale den Gruppensieg verpasst. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming verlor in Tel Aviv mit 72:89 gegen Medaillenkandidat Litauen. In der Runde der besten 16 Teams trifft das deutsche Team am Samstag in Istanbul nun auf Frankreich.