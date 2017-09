Berlin - Aufgrund der angespannten deutsch-türkischen Beziehungen stecken laut Außenminister Sigmar Gabriel die meisten Waffenexporte in die Türkei in der Warteschleife. Die großen Anträge, die die Türkei gestellt habe, seien alle "on hold", sagte Gabriel am Abend. Es gebe aber ein paar Exporte, an die man durch internationale Verträge gebunden sei oder bei denen es nicht direkt um Waffen gehe, etwa unbewaffnete Lkw. Die Bundesregierung genehmigte seit Jahresbeginn den Export von Rüstungsgütern mit einem Gesamtwert von mehr als 25 Millionen Euro in die Türkei.