Türkischer Militärgruß im Fußball Vorsitzender des TSC Murrhardt bezieht klar Stellung

Der Militärgruß und das damit verbundene Bekenntnis zum Militäreinsatz der türkischen Streitkräfte gegen die Kurden in Syrien hat internationale Kritik hervorgerufen. Auch der Württembergische Fußballverband (WFV) hat, weil es zwei ähnliche Fälle in seinem Bereich gegeben hat (fünf insgesamt in Baden-Württemberg), dazu eine Stellungnahme herausgegeben.

Der einzige türkische Verein im Bezirks Rems-Murr

Der TSC Murrhardt ist innerhalb des Bezirks Rems-Murr der einzige türkische Verein im Spielbetrieb. Innerhalb des Vereins, so der Vorsitzende Tacettin Samdanli, werde über das Thema diskutiert – durchaus auch kontrovers –, in der Mannschaft aber nicht. „Wir spielen Fußball. Und die meisten Spieler sind hier geboren oder leben schon lange in Deutschland.“ Samdanli ist sicher, dass keiner seiner Spieler einen solchen Gruß zeigen wird.

Auch sein Stellvertreter Ekrem Dasdemir sagt: „Das ist verboten, also werden wir das nicht machen.“ Er kann allerdings die Aufregung über den Gruß nicht nachvollziehen. „Das ist ein Gruß, sonst nichts.“ Es sei in der Türkei durchaus üblich, mit diesem Gruß Soldaten, die im Kampf für das Land gestorben sind, seinen Respekt kundzutun. Außerdem würde der Einmarsch sich nicht gegen die Kurden richten, das Ziel sei, Frieden in Syrien zu schaffen.