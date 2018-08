Turnier in Ehingen Schwere Prüfung für den TVB 1898 Stuttgart

Der 32. Sparkassen-Cup findet am Wochenende in Ehingen bei Ulm statt. Der Erstligist TVB 1898 Stuttgart wird zum dritten Mal in Folge in der Längenfeldhalle gastieren – und hofft, dass er seine bescheidene Turnierbilanz von sechs Niederlagen in Folge aufbessern kann. Anders als in den Vorjahren werden in diesem Jahr vier Mannschaften im Jeder-gegen-jeden-Modus den Sieger unter sich ausspielen.