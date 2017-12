Tuttlingen.

Im Fall eines in Tuttlingen durch Messerstiche schwer verletzten Jugendlichen hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter gefasst. Gegen die 17 und 19 Jahre alten Männer sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Den Angaben zufolge wird ihnen versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. In die Prügelei am Busbahnhof in der vergangenen Woche sollen etwa 15 Jugendliche verwickelt gewesen sein. Die alarmierten Beamten hatten aber nur noch den verletzten 17-Jährigen angetroffen. Der Jugendliche hatte eine Platzwunde am Kopf und zwei Stichwunden im Rücken.