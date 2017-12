Tuttlingen.

Im Fall eines in Tuttlingen durch Messerstiche schwer verletzten Jugendlichen hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Es könnte sich um denjenigen handeln, der zugestochen hat, sagte ein Polizeisprecher am Freitag ohne Details zu nennen. Die Polizei sei aber dringend auf Zeugenaussagen angewiesen und suche weiter nach Menschen, die die Attacke beobachtet hätten. In die Prügelei am Busbahnhof am Mittwoch sollen etwa 15 Jugendliche verwickelt gewesen sein. Die alarmierten Beamten hatten aber nur noch den verletzten 17-Jährigen gefunden. Der Jugendliche hatte eine Platzwunde am Kopf und zwei Stichwunden im Rücken. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.