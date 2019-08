TVB 1898 Stuttgart Auftaktniederlage gegen den HC Erlangen legt die Probleme offen

Lediglich sieben Tore erzielte der TVB in Nürnberg aus der Fernwurfzone. Allen voran von der Halbposition strahlte der TVB wenig Torgefahr aus, Trefferquoten von 29 Prozent (Dominik Weiß) und 20 Prozent (Adam Lönn) sind ziemlich dürftig. Noch keine große Hilfe war Rudolf Faluvégi. Der ungarische Nationalspieler wirkte bei seinem Debüt nach langer Verletzungspause nervös und teilweise etwas übermotiviert. „Natürlich merkt man Rudi an, dass er keine Vorbereitung mit der Mannschaft hatte“, so Schweikardt. „Wir werden ihn in seiner Spielweise aber nicht bremsen, sonst nehmen wir ihm seine Stärken.“

Angesichts der Defizite im gebundenen Angriff ist der TVB in der frühen Phase der Saison mehr denn je auf seine Defensive angewiesen – und Jogi Bitter. Über weite Strecken funktionierte das Zusammenspiel, in der entscheidenden Phase jedoch nicht mehr. „Mit 29 Gegentoren gewinnen wir derzeit kein Spiel, weil wir kaum 30 schießen werden“, so Schweikardt.

Schon am Dienstag steht der TVB vor der nächsten schwierigen Aufgabe in Leipzig, das mit zwei Siegen gegen die Füchse Berlin (24:23) und in Minden (25:21) perfekt in die Saison gestartet ist. Gegen diese beiden Teams muss der TVB anschließend ran. „Wir wissen, dass es hart wird, dürfen uns aber nicht jetzt schon Ausreden zurechtlegen“, sagt Schweikardt.

Public Viewing und Sponsoren

Wie in der vergangenen Saison, so werden auch in dieser Spielzeit die Auswärtsspiele des TVB Stuttgart im „Schiller“ in Bittenfeld (Schillerstraße 105) per Public Viewing zu sehen sein. Bei jedem zehnten TVB-Tor gibt’s ein griechisches Freigetränk.

Der TVB Stuttgart hat den Vertrag mit seinem Co-Sponsor Wohninvest bis ins Jahr 2021 verlängert. Darüber hinaus habe das Fellbacher Unternehmen sein Engagement beim Erstligisten ausgebaut, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Die Wohninvest Holding GmbH ist seit 2016 Co-Sponsor des TVB Stuttgart.