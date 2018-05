TVB 1898 Stuttgart Bleibt Schweikardt Trainer des TVB?

Kurz vor Mitternacht war die Feier – zumindest im Mannschaftsbus – beendet. Die Bittenfelder Delegation war zurück von der erfolgreichen Mission aus Minden. Mit dem letztlich souveränen 29:26-Sieg beseitigte der TVB 1898 Stuttgart die letzten Zweifel am Ligaverbleib und darf nun ein besonderes Gefühl genießen: In den verbleibenden Spielen gegen FA Göppingen, beim THW Kiel und gegen die HSG Wetzlar geht’s lediglich noch um die Platzierung. Zum letzten Mal erlebten die Bittenfelder in der Saison 2012/2013 einen entspannten Saisonabschluss. Anschließend kämpfte der TVB zweimal um den Aufstieg und dreimal gegen den Abstieg.

Schweikardt: "Nichts dem Zufall überlassen"

Ernsthafte Bedenken, dass der Ligaverbleib bei sechs Punkten Vorsprung in den letzten vier Spielen noch einmal in Gefahr geraten könnte, hatte Jürgen Schweikardt nicht. „Ehrlich gesagt, habe ich mich nicht damit beschäftigt, wie die Konkurrenz spielen muss, damit wir schon am Sonntag durch sind“, sagt Schweikardt. „Wir wollten aber nichts dem Zufall überlassen und die zwei Punkte aus Minden mitnehmen.“

In einem Handballspiel gibt es immer wieder Wellen

Das ist dem TVB gelungen, weil er am Sonntag die besseren Einzelspieler in seinen Reihen hatte und in den entscheidenden Phasen einen klaren Kopf behielt. Dass das Team auch den einen oder anderen Durchhänger hatte, beunruhigte Schweikardt nicht. „Das ist Handball, da gibt es immer Wellen innerhalb eines Spiels.“ Ein bisschen geärgert habe ihn lediglich, dass sein Team nicht früher den Sack zugemacht habe in den zweiten 30 Minuten.

15 Paraden von Torhüter Jonas Maier

Wichtig sei, die Chance zu nutzen, wenn sie sich biete. „Und das ist uns in Minden geglückt.“ Auch dank des erneut starken Jonas Maier im Kasten. 15 Paraden wies die Statistik des 24-Jährigen aus, damit stellte er das Mindener Torhüter-Gespann Espen Christensen/Kim Sonne Hansen klar in den Schatten. Seine derzeit starke Form bestätigte auch Michael Kraus, der acht seiner neun Würfe – davon fünf eiskalte Siebenmeter – im Tor unterbrachte. Nebenbei setzte der Spielmacher, zusammen mit Michael Schweikardt, immer wieder den starken Simon Baumgarten in Szene. Der Kreisläufer war meist nur auf Kosten eines Strafwurfs zu bremsen.

"Sicher ist, dass es in dieser Konstellation nicht weitergehen wird"

Ein Sonderlob hat Schweikardt auch für Robert Markotic parat. „Er hat das sehr ordentlich gemacht, schade, dass er so lange verletzt war.“ Weil der Trainer mit dem Winter-Neuzugang zufrieden war, kam Stefan Salger auf Halbrechts nicht zum Einsatz. „Wenn etwas gut funktioniert, störe ich den Fluss ungern.“

Diese Haltung könnten auch die Verantwortlichen des TVB an den Tag legen, wenn sie die Trainerfrage diskutieren. Elf Punkte holte das Team in den zehn Spielen unter Jürgen Schweikardt. Eine durchaus respektable Bilanz. So gesehen, spricht nicht viel dagegen, Schweikardt weiterhin das Vertrauen zu schenken. Zumal der 38-Jährige immer wieder betont hat, Gefallen gefunden zu haben am Job an der Seitenlinie. „Sicher ist, dass es in dieser Konstellation nicht weitergehen wird“, sagt er. Anders ausgedrückt: Die Doppelfunktion Trainer/Geschäftsführer wird es in der kommenden Saison nicht mehr geben. Sollten sich die Verantwortlichen für den Trainer Jürgen Schweikardt entscheiden, müsste die Geschäftsführung mit einer externen Person verstärkt werden. Oder der Verein strukturiert intern um. So oder so: In den kommenden zwei Wochen soll die Entscheidung verkündet werden.

Bitter's Unterschrift dürfte nur noch Formsache sein

Noch im Mai dürfte auch ein Haken unter der Personalie Jogi Bitter gemacht werden. Der Torhüter hat bereits angedeutet, seinen Vertrag beim TVB verlängern zu wollen. Vorausgesetzt, er bleibt in der ersten Liga. Diese Hürde ist übersprungen, die Unterschrift des derzeit verletzten Weltmeisters dürfte nur noch Formsache sein.

M'Bengue kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz

Auf Vereinssuche dagegen ist derzeit Djibril M’Bengue, der beim TVB keinen neuen Vertrag mehr erhält. Vergangene Woche absolvierte der Linkshänder, der am Sonntag seinen 28. Geburtstag feierte, ein Probetraining beim FC Porto. Der ehemalige Göppinger Coach Magnus Andersson übernimmt den portugiesischen Erstligisten in der neuen Saison.

Beim TVB kam M’Bengue nach seiner überstandenen Knieverletzung in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. Das könnte sich im vorletzten Heimspiel gegen FA Göppingen am Donnerstag, 24. Mai (19 Uhr), in der Porsche-Arena ändern. Zumindest ein paar Minuten Einsatzzeit soll der Rückraumspieler im Derby bekommen.