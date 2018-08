TVB 1898 Stuttgart Handball-Bundesliga terminiert das Schwaben-Derby

Am sechsten Spieltag erwartet der TVB am Sonntag, 23. September, um 16 Uhr den Aufsteiger Bergischer HC in der Scharrena. Noch nicht terminiert ist das Spitzenspiel zwischen THW Kiel und Rhein-Neckar Löwen, das im Oktober nachgeholt werden wird. Ebenfalls um 16 Uhr tritt der TVB am Sonntag, 30. September, beim TSV GWD Minden an.