TVB 1898 Stuttgart Im Trainingslager ist nicht nur Handball angesagt

In Waiblingen gegen Porto

Der TVB ist noch bis zum 21. Juli in Österreich. Nach der Rückkehr treten die Bittenfelder am Donnerstag, 1. August, in der Waiblinger Rundsporthalle gegen den FC Porto an. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Das Vorspiel bestreiten die Männer des VfL Waiblingen die zweite Mannschaft des TVB um 17.45 Uhr. Dabei treffen unter anderem die Brüder Baumgarten aufeinander: Lukas im Team des VfL und Simon, der sich aus dem TVB-Bundesligateam in die zweite Mannschaft verabschiedet hat.

Wiedersehen mit Djbril M’Bengue

Um 20 Uhr messen sich TVB Stuttgart und der FC Porto. Die Portugiesen gehören zu den europäischen Spitzenteams und belegten im Mai dieses Jahres beim Final Four des EHF-Cups in Kiel den ausgezeichneten dritten Platz.

Ein Schützling des schwedischen Trainers Magnus Andersson beim FC Porto ist Djibril M’Bengue, der einige Jahre sehr erfolgreich für den TVB gespielt hat. Der TVB nutzt diese Gelegenheit und präsentiert seinen neuen Kader bereits vor dem Spiel seinen Fans.

Karten für 10 Euro (Ermäßigt 7) gibt es sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf unter anderem auf den Geschäftsstellen des VfL Waiblingen, Handball, und des TVB. Nähere Infos auf www.waiblingen-tigers.de.