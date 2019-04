TVB 1898 Stuttgart Keeper Jonas Maier wechselt zur SG BBM Bietigheim

Beim TVB war der 1,87 Meter große Torhüter in dieser Saison 26 Mal im Aufgebot und kam dabei auf fast fünf Stunden Spielzeit. Insgesamt absolvierte Maier 60 Spiele für den TVB und erzielte dabei auch einen Treffer. In der Vergangenheit war Maier bereits für die Rhein-Neckar Löwen, mit denen er auch 2013 den EHF Europa Pokal gewann. Nach seinem Wechsel zu den Kadetten Schaffhausen, zog es Maier 2015 nach Lemgo, eher er 2017 an den Neckar wechselte. Für die Jugendnationalmannschaft stand der gebürtige Schwetzinger 27 Mal auf der Platte, gewann mit ihr 2012 die U-18-, sowie die U-20-Europameisterschaft.