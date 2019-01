TVB 1898 Stuttgart Leistungstests zum Start in die Wintervorbereitung

Mit Leistungstests sind die Profis des Handball-Bundesligisten TVB 1898 Stuttgart in ihre diesjährige Wintervorbereitung gestartet. Ausdauer-, Schnelligkeits- und Sprungkrafttests standen am Montag und Dienstag auf dem Programm. Am Mittwoch beginnt das Mannschaftstraining. Jürgen Schweikardt, Trainer und Geschäftsführer in Personalunion, muss sich neben der Arbeit mit dem Team auch mit auslaufenden Verträgen beschäftigen. „Seit dem 7. Januar trainieren die Jungs schon individuell. Wir legen sehr viel Wert auf Athletik und Grundlagenausdauer“, sagt der TVB-Trainer, „mit dem Trainingslager werden wir dann in die handballerische Vorbereitung einsteigen.“ Vom 23. bis zum 28. Januar fährt der TVB für ein sechstägiges Trainingslager in die Schweiz. Dort stehen Testspiele gegen den BSV Bern Muri (25. Januar) und Wacker Thun (26. Januar) auf dem Programm. Vor dem Trainingslager bestreiten die Bittenfelder bereits ein Vorbereitungsspiel bei der HSG Schönbuch (22. Januar) und am 18. Januar ist der TVB zu Gast beim KSK Matchday der SG Weinstadt in der Beutelsbacher Halle.