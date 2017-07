TVB 1898 Stuttgart Liveblog aus dem Trainingslager

Waiblingen/Ultental.

Am Mittwoch sind die Handballer des TVB ins Trainingslager nach Südtirol aufgebrochen. Eine Woche werden im Ultental die konditionellen Grundlagen für die Saison gelegt. Auf dem Programm stehen auch wieder diverse Teambildungs-Maßnahmen – unter anderen eine zweitägige Bergtour inklusive einer Übernachtung im Zelt auf rund 2700 Metern. Der Duathlon am Eibsee unter der Zugspitze bildet am Rückreisetag den krönenden Abschluss. Wir berichten im Liveblog: