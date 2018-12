TVB 1898 Stuttgart Mimi ist der Santa Kraus

Das drittschönste zeigt ihn im Kreise seiner Lieben – er selber, die Gattin, die Kinder im Nikolausi-Häs, rot bemützt und weiß bebommelt. Auf dem zweitschönsten trägt der Crack eine rote Schleife um den Hals wie der preisgekrönte Festochse bei der Zuchtvieh-Auktion in Ilshofen und ist behangen mit etwas, das aussieht wie grünes Lametta oder die Reste von der Grüngutsammelstelle.

Das Allerallerschönste aber ist dies: Santa Kraus is coming to town! Wer will, kann so ein Shirt käuflich erwerben für 24,90 Euro – „einfach PN mit der Größe und Menge“ an den Nikokraus senden. Der komplette Erlös geht an den Verein „Heart for Children Deutschland“, er kümmert sich um Waisenkinder, damit sie eine Schulausbildung erhalten und in eine hoffnungsvolle Zukunft blicken können.

Handballer haben einfach mehr Herz und Humor als Fußballer – das gilt hiermit so lange als bewiesen, bis ein gewisser Starkicker mit einer wohltätigen Shirt-Edition kontert: „ I wish you a messi Christmas!“