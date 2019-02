TVB 1898 Stuttgart Neun Verträge laufen aus

In sechs Tagen greift der TVB mit der Partie in Hannover wieder ins Geschehen ein. Die Ausgangslage bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist dabei komfortabel, die letzten Zweifel am Ligaverbleib sollen so schnell wie möglich beseitigt werden. Nach dem Grundlagentraining in der ersten Phase der Vorbereitung folgt in den finalen Tagen bis Donnerstag der Feinschliff. „Wir hatten mit dem einen oder anderen Wehwehchen zu kämpfen“, sagt der Co-Trainer Karsten Schäfer. „Alles in allem sind wir aber zufrieden.“