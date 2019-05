TVB 1898 Stuttgart Noch vier Chancen auf die Saison-Bestmarke

Dass sich der TVB in seiner vierten Erstliga-Saison weiterentwickelt hat und allen voran in der Rückrunde einen stabilen Eindruck vermittelt, ist unbestritten. Nur: Am Punkte- und Tabellenstand lässt sich das nicht ablesen. Auf dem 15. Rang beendeten die Bittenfelder die Premieren-Spielzeit in der ersten Liga, es folgten zwei 14. Plätze. Vier Spiele vor Rundenschluss hat das Team von Trainer Jürgen Schweikardt nun zwar elf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und ist längst nicht mehr in Gefahr. Auf dem 14. Rang indes scheint er festzukleben – und der wäre am Ende nun einmal keine Verbesserung.

„Wir haben noch vier Spiele, und wir wollen so viele wie möglich gewinnen“, sagte Schweikardt am Donnerstag bei der Pressekonferenz nach der 30:31-Niederlage gegen Minden. Ein Sieg aus den Partien beim Letzten Eulen Ludwigshafen, gegen den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt, bei der HSG Wetzlar oder gegen den HC Erlangen würde bereits genügen, um das zwischenzeitlich ausgegebene Saisonziel zu erreichen: Der TVB möchte die 23-Punkte-Bestmarke in der ersten Liga knacken.

Minden erwischte einen sehr guten Tag