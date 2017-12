TVB 1898 Stuttgart Nun fällt auch Häfner aus

Stuttgart.

Nächste Hiobsbotschaft für den vom Verletzungspech gebeutelten Erstligisten TVB 1898 Stuttgart: Mit Max Häfner fällt ein weiterer Spieler bis zum Jahresende aus. Der 21-Jährige hat sich bei der 23:29-Niederlage in Wetzlar einen Außenbandriss und Teilabriss des Innenbandes am linken Sprunggelenk zugezogen und wird seinem Team wie Johannes Bitter und Michael Kraus in den restlichen vier Partien gegen die Rhein-Neckar Löwen (zweimal), gegen den SC DHfK Leipzig und in Melsungen fehlen.