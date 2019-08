TVB 1898 Stuttgart Personalsorgen kurz vor dem Ligastart

Durchschnaufen war angesagt beim TVB am Montag nach dem anstrengenden, aber erfolgreichen Wochenende in Aachen. In der vergangenen Saison war der Pflichtspiel-Auftakt mit der Erstrunden-Pokalniederlage gegen den Zweitligisten DJK Rimpar gründlich danebengegangen. Am Samstag hielt der TVB den Vorjahresdritten der 2. Liga, den HSC Coburg, mit 29:24 auf Distanz. Im Endspiel um den Einzug ins Achtelfinale tags darauf wackelte der TVB gegen den Drittligisten TSB Heilbronn-Horkheim ein paar Minuten, rettete sich aber mit 31:27-Erfolg über die Runden. Ein glanzvoller Auftritt war’s nicht des TVB, doch der war auch nicht zu erwarten gewesen. „Die Spieler saßen nach dem Spiel fast ein bisschen bedröppelt in der Kabine“, sagt Jürgen Schweikardt. Für den Trainer indes gab’s dazu keinen Anlass. „Ich habe ihnen gesagt, es ist alles gut, wir haben unser Ziel erreicht.“

Die Notlösung im rechten Rückraum funktionierte überhaupt nicht

Tiefschürfende Erkenntnisse habe er nicht gewonnen, so Schweikardt. Wie auch, schließlich schleppt sich der TVB mehr oder weniger durch die Vorbereitung. Die anhaltenden Personalsorgen erleichtern die Einbindung der sechs neuen Spieler nicht gerade, Schweikardt muss sein Team ständig umkrempeln. Nachdem am Sonntag auch noch Max Häfner mit einer Erkältung ausfiel, blieben noch drei Rückraumspieler übrig: Dominik Weiß sowie die beiden Neuzugänge Adam Lönn und Elvar Asgeirsson.

Weil die Notlösung mit dem Rechtsaußen Sascha Pfattheicher im rechten Rückraum überhaupt nicht funktionierte, musste das Trio quasi durchspielen. Eine Formation, die so in der Liga wohl kaum mehr auf dem Feld stehen wird. Allen voran Lönn überzeugte in seiner Rolle, war torgefährlich und präsent. „Das hat er sehr gut gemacht“, sagt sein Trainer. Lönn habe Verantwortung übernommen und Selbstvertrauen getankt. „Das Wochenende hat ihn näher herangebracht an die Mannschaft.“