TVB 1898 Stuttgart Saisonaus für Jogi Bitter

Stuttgart.

Der Handball-Bundesligist TVB 1898 Stuttgart muss mindestens drei Monate auf Stammtorhüter Jogi Bitter verzichten. Das gab der Verein am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt. Bitter leide seit Wochen an Rückenschmerzen. Am Freitag soll er in München an der Bandscheibe operiert werden.