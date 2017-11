TVB 1898 Stuttgart TVB offensiv wieder zu schwach auf der Brust

Etwas überraschend feierte der zuletzt von Rückenproblemen geplagte Simon Baumgarten in der mit 3272 Fans gefüllten Swiss-Life-Hall sein Comeback. Damit entspannte sich die Personalsituation beim TVB etwas – und eine kleine Chance rechneten sich die Gäste im Vorfeld schon aus. Auch wenn die Hannoveraner in sechs Heimspielen lediglich einen Punkt abgegeben hatten.

Recken eindeutig Herr im Haus

Entsprechend selbstbewusst legte der Tabellenvierte los und stellte den TVB mit seiner aggressiven Abwehr vor enorme Probleme. Die Bittenfelder gerieten schon in der Anfangsphase das eine oder andere Mal ins Zeitspiel. Kai Häfner traf nach neun Minuten zum 5:2 für den Favoriten. Der TVB legte zwar zwei Treffer nach zum 5:4, doch fortan waren die Recken eindeutig Herr im eigenen Haus. Morten Olsen führte klug Regie, Casper Mortensen traf per Siebenmeter zum 9:5 (17.). Markus Baur brachte Max Häfner für Dominik Weiß und ließ fortan fast durchweg mit dem siebten Feldspieler und zwei Kreisläufern agieren.

Bitter hatte nicht seinen besten Tag

Diese Taktik funktionierte jedoch nur bedingt, weil sich seine Spieler im Angriff nicht allzu geschickt anstellten. Viel zu unvorbereitet schlossen sie ab, blieben am Block hängen oder scheiterten an TSV-Keeper Martin Ziemer. Hannover nahm die Einladungen an und traf im ersten Spielabschnitt gleich viermal ins leere Tor – wie Sven-Sören Christophersen zum 13:7 (23.). Erschwerend hinzu kam für den TVB, dass Johannes Bitter hinter der oft zu inkonsequenten Abwehr nicht seinen besten Tag hatte und das Duell gegen Ziemer klar verlor. So durfte nach dem 15:9 (28.) Jonas Maier zwischen die Pfosten. Mit dem 11:16-Rückstand gingen die Gäste in die Halbzeit.

Schweikardt: "Das war kein gutes Spiel von uns"

Entsprechend groß war die Enttäuschung zu diesem Zeitpunkt beim Geschäftsführer. „Das war kein gutes Spiel von uns“, sagte Jürgen Schweikardt – und hoffte auf den zweiten Durchgang. Schließlich hatte der TVB in der vergangenen Saison auch mit sechs Toren im Hintertreffen gelegen und noch einen Punkt mitgenommen.

Fehler der Gegner nicht ausgenutzt

Davon indes waren die Gäste gestern Abend ein gutes Stück entfernt. Wobei Hannover zu Beginn der zweiten 30 Minuten längst nicht mehr so zielstrebig agierte und sich eine ganze Reihe leichte Fehler leistete. Der TVB allerdings spielte viel zu unkonzentriert und brachte sich so selbst um die Chance, dem Gegner näher auf die Pelle zu rücken. Zu wenig Gefahr ging von den Halbpositionen aus. Weder Stefan Salger noch Dominik Weiß oder Marian Orlowski setzten Akzente. Die Last lag mehr oder weniger auf Michael Schweikardt, der ein gutes Spiel machte.

Vergebener Siebenmeter in der zweiten Halbzeit

Nach Max Häfners Treffer zum 14:18 (40.) war der TVB noch einigermaßen in Reichweite, und nach Schweikardts 15:20 (45.) stand’s in der zweiten Halbzeit immerhin 4:4. Nachdem Schweikardt anschließend am eingewechselten Malte Semisch vom Siebenmeterstrich gescheitert war, zogen die Hannoveraner das Tempo wieder an. Kai Häfner sorgte mit dem 23:15 (48.) für die erste Acht-Tore-Führung der Recken.

Klare Kräfteverhältnisse

Die Partie war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden. Für den TVB ging’s lediglich noch um ein ordentliches Resultat. Jonas Maier bekam noch viermal die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. An den klaren Kräfteverhältnissen indes änderte sich nichts mehr. Hannover schaukelte den sechsten Heimsieg im siebten Spiel über 24:15, 25:18 und 26:19 zum 27:20 locker nach Hause.

Kleiner Trost für den TVB: Auch die Abstiegskonkurrenten blieben gestern ohne Punkte.

TSV Hannover-Burgdorf: Ziemer, Semisch; Johannsen, Mortensen (3/2), Patrail (1), Pevnov (3), Lehnhoff (1), Kai Häfner (5), Böhm (3), Karason (1), Olsen (4), Brozovic (2), Diebel, Kalafut, Christophersen (1), Kastening (3). TVB 1898 Stuttgart: Bitter, Maier (1); Max Häfner (1), Salger (2), Weiß (2), Schagen (4/3), Schweikardt (4), Späth (1), Baumgarten, Röthlisberger, Burmeister, Kretschmer (1), Orlowski (4).

Resultate vom Donnerstag: MT Melsungen – R-N Löwen 29:26 HSG Wetzlar – Eulen Ludwigshafen 30:21 SG Flensburg – TV Hüttenberg 38:23 THW Kiel – TBV Lemgo 29:19 TSV GWD Minden – Füchse Berlin 29:37 SC Magdeburg – HC Erlangen 28:22 Info Noch jeweils rund 100 Tickets sind verfügbar für die kommenden beiden Heimspiele des TVB in der Scharrena gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke am Sonntag, 26. November (13 Uhr), und SC DHfK Leipzig am Sonntag, 12. Dezember (12.30 Uhr). Die Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Porsche-Arena ist ausverkauft.

Marian Orlowski (oben) überwindet hier zwar Evgeni Pevnov (rechts Ilja Brozovic), doch dies gelang dem TVB (links Stefan Salger, vorne Simon Baumgarten) gestern in Hannover viel zu selten. Das Heimteam setzte sich verdient mit 27:20 durch. Bild: Vosshage