TVB 1898 Stuttgart TVB reist mit guten Erinnerungen nach Minden

Ein paar Sekunden fehlten dem TVB zum Unentschieden gegen den Bergischen HC, so stand er beim 30:31 mit leeren Händen da. Gegen den starken Aufsteiger fehlte letztlich auch das Quäntchen Glück.

Punktgleich mit Minden

Der eine oder andere Zähler mehr auf der Habenseite stünde dem TVB sicher gut zu Gesicht. Indes: Teams wie Gummersbach, Erlangen, Leipzig, Wetzlar oder Lemgo stehen nicht besser da. Positiv stimmt den Trainer Jürgen Schweikardt, dass sich sein Team in sämtlichen sechs Partien ordentlich bis gut und stets mit intakter Moral präsentiert habe.

Punktgleich mit dem TVB ist der kommende Gegner – wobei der TSV GWD Minden ein heftiges Auftaktprogramm zu bewältigen hatte. Gegen die Top-Clubs SG Flensburg-Handewitt (28:31), Füchse Berlin (27:29) und SC Magdeburg (31:40) setzte es Niederlagen, auch beim Vorjahressechsten TSV Hannover-Burgdorf gab’s beim 25:30 nichts zu holen. Gewonnen hat Minden die Heimspiele gegen die Eulen Ludwigshafen (29:28) und HC Erlangen (29:22).

Bilanz spricht für die Bittenfelder

Viermal trafen der TSV und der TVB in der ersten Liga aufeinander, die Bilanz spricht für die Bittenfelder: In der Saison 2017/18 verloren sie zu Hause mit 29:31 und siegten auswärts mit 28:26. In der vergangenen Spielzeit teilten sich die Kontrahenten in Stuttgart beim 27:27 die Punkte, beste Erinnerungen hat der TVB an das Rückspiel: Am viertletzten Spieltag machte er mit dem 29:26-Sieg den Ligaverbleib klar.

Drei junge Neuzugänge beim TSV

Im Kader der Mindener hat sich einiges getan. Mit Sören Südmeier, Nenad Bilbija, Aleksander Svitlica und Charlie Sjöstrand hat der TSV gestandene Spieler verloren. Die drei Neuzugänge sind allesamt zwischen 21 und 22 Jahre alt.

Von Eintracht Hildesheim kam Savvas Savvas, beim Zweitligisten erzielte der griechische Rückraumspieler in der Vorsaison knapp 300 Tore und war entsprechend begehrt. Die beiden anderen Neuzugänge bringen trotz ihrer jungen Jahre schon internationale Erfahrung mit. Der Rechtsaußen Kevin Gulliksen, vierter Norweger im Mindener Kader, spielte mit Elverum in der Champions League. Vom weißrussischen Club SKA Minsk holten die Mindener den Spielgestalter Aliaksandar Padshyvalau, der den 39-jährigen Dalibor Doder entlasten soll. Der schwedische Nationalspieler zieht schon seit acht Jahren die Fäden bei den Mindenern.

Schweikardt: „Minden ist ein solides Team"

Gerade im Rückraum ist Minden sehr gut aufgestellt. Der Linkshänder Christoffer Rambo gehört zu den wurfstärksten Spielern der Liga, spielerische Akzente setzt der norwegische Nationalspieler Andreas Cederholm. Im linken Rückraum teilen sich Miljan Pusica und der deutsche Nationalspieler Marian Michalczik die Aufgaben.

„Minden ist ein solides Team, das wieder auf einem Mittelfeldplatz landen wird“, sagt der TVB-Trainer Jürgen Schweikardt. „Die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern stimmt.“ Den talentierten Rechtsaußen Gulliksen habe der TVB im Blick gehabt, falls die Vertragsverlängerung mit Bobby Schagen nicht zustande gekommen wäre. Zu achten gelte es auch auf Rambo, der zusammen mit Gullikson (je 24 Tore) aktuell der treffsicherste Mindener ist. „Rambo kann auch von weit hinten werfen“, sagt Schweikardt. In der vergangenen Saison habe seine Mannschaft den Shooter gut im Griff gehabt.

TVB reist mit Bestbesetzung nach Minden

Der TVB-Trainer erwartet wieder ein enges Spiel, in dem die Tagesform oder auch die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung über Sieg und Niederlage entscheiden könnte. „Wir haben ein gutes Gefühl, weil wir wissen, dass wir in Minden gewinnen können.“ Mit den Leistungen der vergangenen Spiele sei auf alle Fälle wieder etwas drin. „Aber natürlich müssen wir ein paar Dinge etwas besser machen.“

Der TVB tritt in Bestbesetzung an.