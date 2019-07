TVB 1898 Stuttgart TVB startet in Erlangen, erstes Heimspiel gegen Kiel

Weiter geht es bereits am 3. September um 19 Uhr in Leipzig. Am vierten Spieltag empfängt der TVB am 8. September GWD Minden in der Scharrena. Anpfiff ist um 16 Uhr.

Der Vorverkauf für die beiden Heimspiele startet am Montag. Tickets gibt es auf easyticket.de oder bei der Geschäftsstelle des TVB (Steinbeisstraße 13, 71332 Waiblingen oder unter 07151/5000170).