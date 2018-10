TVB 1898 Stuttgart TVB will in Flensburg Selbstvertrauen tanken

Die Konstellation könnte eindeutiger kaum sein: Der Deutsche Meister hat einen glänzenden Saisonstart hingelegt und steht mit 16:0 Punkten schon wieder an der Tabellenspitze. Der TVB ist seit fünf Partien ohne Sieg. „Wir fahren nicht nach Flensburg und denken, wir könnten dort punkten“, sagt der TVB-Trainer Jürgen Schweikardt. „Dennoch ist das für uns als Mannschaft ein wichtiges Spiel.“ Nach den zuletzt erfolglosen Auftritten, bei denen der TVB auch vom Pech verfolgt worden sei, gehe es jetzt darum, das Abwehrspiel zu verfestigen und einen Schritt voranzukommen.

TVB erwarten einige knifflige Aufgaben

Die Defensive dürfte in der Flensburger „Hölle Nord“ vor einige knifflige Aufgaben gestellt werden, schließlich ist der Meister bereits früh in der Saison in Form. Etwas überraschend für den einen oder anderen, schließlich waren dem Team von Trainer Maik Machulla vor der Saison aufgrund der vielen Abgänge nicht die besten Titelchancen eingeräumt worden. Nicht mehr dabei sind die Torhüter Mattias Andersson und Kevin Moeller, der Liga-Torschützenkönig Thomas Mogensen, das Abwehr-Ass Henrik Toft Hansen, Kentin Mahé und Jakob Heinl.

Schweikardt: Flensburg hat eines der größten Talente Europas am Kreis

Zwei Spieler verpflichteten die Flensburger aus der Bundesliga: Der Torhüter Benjamin Buric kam aus Wetzlar, der Kreisläufer Johannes Golla aus Melsungen. „Am Kreis ist er eines der größten Talente in Europa“, sagt Schweikardt über den 21-Jährigen. In Flensburg könne er sich jetzt auf höchstem Niveau weiterentwickeln. „Das ist super für die Nationalmannschaft.“ Gollas großer Vorteil sei, dass er zudem sehr abwehrstark sei.

Flensburg konnte ohne Druck aufspielen

Die restlichen Neuzugänge kommen aus Dänemark und haben nicht die großen Namen. Sie passten jedoch sehr gut ins Team, so Schweikardt. Das sei trotz der großen Fluktuation nach wie vor glänzend besetzt. Der Rückraum mit Jim Gottfridsson, Rasmus Lauge und Holger Glandorf ist unverändert, die Flügelzange mit Lasse Svan und Hampus Wanne hält Schweikardt für die beste in der Liga. „Deshalb hat es mich gewundert, dass mit Flensburg keiner gerechnet hat.“ Der SG sei diese Einschätzung zugutegekommen, sie habe ohne Druck aufspielen können. Nach den Siegen in Minden (31:28) und gegen Göppingen (26:15) holte sich die SG auch bei den Füchsen Berlin (30:25) und gegen den THW Kiel (26:25) die Punkte. Zuletzt hatten sie in Lemgo (23:21), gegen Hannover (29:28) und in Erlangen (27:26) ein bisschen Probleme. Für Schweikardt sind diese knappen Siege jedoch kein Anzeichen dafür, dass es nicht mehr so rund läuft. „Enge Spiele sind mittlerweile normal“, sagt er. „Es ist nicht mehr so wie vor sechs oder sieben Jahren, als die Top-Teams die Gegner reihenweise abschossen.“

Ernüchternde Bilanz des TVB

Auch der TVB hat sich angenähert – von Ausrutschern wie dem in Minden einmal abgesehen. Gegen Ende der vergangenen Saison machte er trotz der Sieben-Tore-Niederlage gar keine so schlechte Figur. Bis zur 44. Minute war’s eine enge Partie. Nach dem 21:23 leisteten sich die Bittenfelder allerdings ein paar Fehler zu viel, die Flensburger machten in der Schlussphase alles klar. Insgesamt ist die Bilanz des TVB dennoch einigermaßen ernüchternd.

Die große Stärke der Flensburger ist ihre Variabilität, Gefahr droht von sämtlichen Positionen. Außerdem verfügen die Flensburger, zusammen mit Magdeburg, über das beste Umschaltspiel der Liga.

Mit einem ordentlichen Auftritt Mut fassen

„Uns kann es in diesem Spiel nicht um Punkte gehen“, sagt Schweikardt. Wichtig sei, mit einem ordentlichen Auftritt Mut zu fassen für die nächsten Aufgaben, bei denen die Erfolgsaussichten nicht unbedingt viel größer sein dürften. Schweikardt ist sich im Klaren darüber, dass sich die Lage für den TVB in den kommenden Wochen „aller Voraussicht nach“ zuspitzen werde. „Wir sollten uns aber nicht mit der Tabelle beschäftigen, sondern mit unserer Leistung.“ Und diesbezüglich sei sein Team nicht so weit weg von seinen Zielen.

Noch nicht sicher ist, ob der TVB in Bestbesetzung antreten wird. Michael Kraus und Florian Burmeister plagen Magen-Darm-Probleme, Robert Markotic klagt über Schmerzen in der Schulter.