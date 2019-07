TVB 1898 Stuttgart Weitere Spiele bis zur Winterpause terminiert

Der Handball-Bundesligist TVB 1898 Stuttgart startet am Donnerstag, den 29. August um 19 Uhr beim HC Erlangen in die neue Saison. Als zweites Spiel war ein Heimspiel gegen den THW Kiel angesetzt gewesen. Weil der Rekordmeister nun aber am IHF Super Globe in Saudi-Arabien teilnimmt, bemühen sich die Verantwortlichen nun, eine Lösung für alle Beteiligten zu finden. Die Tickets behalten im Falle eines Ausweichtermins ihre Gültigkeit.

Der Spielplan in der Übersicht*:

29.08.19, 19.00 Uhr: HC Erlangen - TVB

01.09.19, 13.30 Uhr: TVB - THW Kiel (wird eventuell verschoben)

03.09.19, 19.00 Uhr: SC DHfK Leipzig - TVB

08.09.19, 16.00 Uhr: TVB - TSV GWD Minden (Scharrena)

12./15.09.: Füchse Berlin - TVB

19.09.19, 19 Uhr: TVB - TSV Hannover-Burgdorf (Porsche-Arena)

29.09.19: Frisch Auf! Göppingen - TVB

03./06.10.19: Die Eulen Ludwigshafen - TVB

10.10.19, 19 Uhr: TVB - TBV Lemgo Lippe (Scharrena)

17.10.19, 19 Uhr: SC Magdeburg - TVB

03.11.19: TVB - SG Flensburg-Handewitt (Scharrena)

07.11.19, 19 Uhr: HBW-Balingen-Weilstetten

17.11.19: TVB - Bergischer HC (Scharrena)

21.11.19, 19 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - TVB

01.12.19: TVB - HSG Nordhorn-Lingen (Scharrena)

05./08.12.19: HSG Wetzlar - TVB

12.12.19., 19 Uhr: TVB - MT Melsungen (Scharrena)

26.12.19: TSV Hannover-Burgdorf - TVB

29.12.19: TVB - Füchse Berlin (Porsche-Arena)

*Einige Spieltage oder Uhrzeiten wurden noch nicht festgelegt