TVB 1898 Stuttgart TVB verpflichtet Rückraumspieler Adam Lönn

Seit 2013 spielt Adam Lönn für HK Malmö in Schweden, zu dem er von seinem Heimatverein Linköping gewechselt ist. Der 27-jährige Schwede ist für Malmö regelmäßig im EHF-Cup aktiv und hat in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 37 Spielen 155 Tore erzielt.

Mit 196 cm Körpergröße ist der wurfgewaltige Rechtshänder sowohl im Angriff als auch in der Abwehr ein führender Spieler in seinem Team. Adam Lönn, der die Position des linken Rückraums besetzen wird, unterschreibt in Stuttgart einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021.

„Ich freue mich schon jetzt auf die neue Aufgabe beim TVB und darauf in der stärksten Liga der Welt spielen zu dürfen“, so der Sommer-Neuzugang. „Adam ist einer der besten Spieler auf der linken Rückraumposition in Schweden. Mit seiner Führungspersönlichkeit und Erfahrung wird Adam uns mit Sicherheit im Angriff und Abwehr weiterhelfen“, freut sich der TVB-Trainer Jürgen Schweikardt.