TVB Stuttgart Alles passt – bis auf den Abschluss

Wohl wahr. Fünf Spiele hatte der Nationalspieler des TVB wegen eines ausgekugelten Daumens gefehlt und meldete sich wieder spielbereit. Gegen Magdeburg musste er aber aufgrund einer Bindehautentzündung passen. In den vergangenen Partien kompensierten Christian Zeitz und Robert Markotic Schmidts Ausfall ordentlich, am Sonntag fiel der Kroate überraschend aus. Nach einer Schulterblessur aus dem jüngsten Spiel gegen Balingen fühlte er sich nicht einsatzfähig. Dafür ist die Zukunft des Rückraumspielers geklärt, der beim TVB keinen Vertrag mehr bekommt: Der 30-Jährige hat beim Viertligisten SG Ratingen einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.

Elf Treffer von Damgaard sind zwei zu viel

Ohne Schmidt und Markotic fehlten dem TVB die Alternativen im rechten Rückraum, wo Zeitz auf sich alleine gestellt war. Etwas geschwächelt haben die Stuttgarter auch auf den Außenpositionen, auf die normalerweise Verlass ist. Sascha Pfattheicher, zuletzt der erfolgreichste Werfer des TVB, musste nach zwei Minuten angeschlagen vom Spielfeld. Sein Vertreter Tim Wieling hatte ebenso große Probleme im Abschluss wie der ansonsten so treffsichere Patrick Zieker. „So Tage gibt’s halt“, sagt Schweikardt. Für solche Fälle habe sich der TVB die Dienste von Alexander Schulze gesichert. Der Linksaußen, der per Zweitspielrecht beim Drittligisten TuS Dansenberg am Ball ist, fällt jedoch seit Wochen mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Trotz der schwachen Wurfausbeute hätte der TVB die Magdeburger in die Bredouille bringen können – wenn sich beispielsweise Michael Damgaard etwas zurückgehalten hätte mit dem Torewerfen. Elfmal fischte der TVB-Keeper Johannes Bitter die Würfe des dänischen Nationalspielers aus dem Netz. „Das waren vielleicht zwei zu viel“, so Schweikardt. Doch weil Damgaard nun einmal ein Weltklassespieler sei, müsse man mit „sieben bis neun“ Toren leben.

TVB ist noch längst nicht gerettet

So gilt’s für den TVB, in den verbleibenden sieben Spielen die sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge zu verteidigen. Die Ausgangsposition ist komfortabel, gerettet sind die Stuttgarter aber längst noch nicht. Für eine Vorentscheidung kann der TVB in den kommenden beiden Spielen gegen Mannschaften sorgen, die in der Tabelle hinter ihm stehen: Zunächst geht’s zum 15. TSV GWD Minden, dann gastiert der Vorletzte Eulen Ludwigshafen in der Scharrena.

Am Wochenende allerdings ist Länderspielpause. Mit Johannes Bitter und Patrick Zieker stellt der TVB zwei Akteure ab zum Test-Länderspiel am 13. März in Magdeburg gegen die Niederlande. „Es freut uns, dass die beiden auch das Vertrauen des neuen Bundestrainers haben“, sagt Schweikardt. „Die Europameisterschaft war keine Eintagsfliege.“ Bitter und Zieker hätten die Nominierung verdient.

Nicht nominiert worden ist dagegen David Schmidt, da mit Franz Semper und Steffen Weinhold zwei rechte Rückraumspieler wieder fit sind und Schmidt zudem lange verletzungsbedingt fehlte.

Coronavirus: Wie geht’s in der HBL weiter?

Mit 2251 Zuschauern war die Scharrena gegen Magdeburg ausverkauft, allerdings blieben etliche Plätze leer. Scheuen die Fans womöglich den Gang zu Großveranstaltungen aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus? Und wie verhält sich der TVB Stuttgart?

„Ich kann mich immer nur wiederholen“, sagt der TVB-Trainer und -Geschäftsführer Jürgen Schweikardt. „Wir können pro-aktiv nichts machen. Ob wir demnächst ohne Fans spielen oder gar nicht, darüber machen wir uns Gedanken, wenn es so weit ist.“ Froh ist Schweikardt allerdings, dass die vier Heimspiele in Folge über die Bühne gingen.

Nach der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn sollen Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern „offensiver“ abgesagt werden. Die Eulen Ludwigshafen möchten vor dem ausverkauften Heimspiel gegen Kiel die Personalien aller Zuschauer erfassen.