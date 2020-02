TVB Stuttgart Bleibt der TVB ein Angstgegner der MT Melsungen?

Nach dem jüngsten Kraftakt des Handball-Erstligisten TVB Stuttgart, der mit einem Punkt gegen den SC DHfK Leipzig belohnt worden ist, steht das Team von Trainer Jürgen Schweikardt in dieser Woche vor gleich zwei ziemlich hohen Hürden: Bevor es am Sonntag per Flugzeug zum Spitzenreiter THW Kiel geht, reist der TVB an diesem Donnerstag (ab 19 Uhr im ZVW-Liveticker) mit dem Bus nach Kassel. Dort wartet mit der MT Melsungen ebenfalls ein Top-Team – gegen das die Stuttgarter eine überraschend gute Bilanz aufweisen: In der vergangenen Saison hatten sie beide Spiele für sich entschieden, und auch im Hinspiel blieben die Punkte in der Scharrena.