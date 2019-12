TVB Stuttgart Die Neuen Adam Lönn und Patrick Zieker starten durch

Wie haben sich die 15 Spieler des TVB in der ersten Saisonhälfte geschlagen? Wer sind die Gewinner, wer hat die Erwartungen – noch – nicht erfüllt? Eine Einschätzung:

Johannes Bitter: Kein Bundesliga-Torhüter hat so viele Bälle gehalten wie der Weltmeister von 2007 – nämlich 187. Allerdings stand Bitter in den 19 Spielen auch so lange auf der Platte wie kein anderer Keeper und hatte dadurch reichlich Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Bitters Fangquote liegt bei 28 Prozent, da haben viele Kollegen besser abgeschnitten. Trotzdem spielte der 37-Jährige natürlich eine starke Hinrunde und wurde mit dem EM-Ticket belohnt.