TVB Stuttgart Ein Prozent der Gehälter für einen guten Zweck

"Auf das eine Prozent Gehalt kann jeder verzichten"

Auch TVB-Keeper Johannes Bitter, der darauf hoffen darf, am Freitag von Bundestrainer Christian Prokop für die EM in Norwegen, Schweden und Österreich nominiert zu werden, freut sich sehr, dass sich alle im Verein dazu entschlossen haben, Share & Play zu unterstützen. „Das kann Strahlkraft generieren und Leute inspirieren. Wir wollen durch Handball die Gesellschaft verändern und Kindern weiterhelfen. Das zeigt, was mit relativ geringem Aufwand möglich ist.“ Mannschaftsratskollege Manuel Späth fügte hinzu: „Auf das eine Prozent Gehalt kann jeder verzichten.“

Begeistert vom TVB ist der von Bitter als „Freund und enger Weggefährte“ bezeichnete „Share & Play“-Gründer Carlos Prieto. Er selbst, Bronzemedaillen-Gewinner mit Spanien bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und dreimaliger Champions-League-Sieger, sei schon in seinen 19 Jahren als Profi-Handballer immer sozial aktiv gewesen. Viel gelernt für seine eigene Organisation, auch „deutsche Struktur“, habe er bei einem Praktikum bei Common Goal in Berlin. Und seit zwei Jahren „habe ich mit mehr als 100 Kindern zwischen sechs und 18 Jahren gearbeitet. Das hat immer gut funktioniert“.

Common-Goal-Mitbegründer Thomas Preiss freut sich, dass die Initiative nun auf die zweitgrößte Mannschaftssportart ausgeweitet wird. „Wir stellen unser Know-how zur Verfügung, um die Handballer zu unterstützen.“

Common Goal

Common Goal ist eine von Juan Mata, einem Mittelfeldspieler von Manchester United, mitgegründete Initiative, bei der Fußballprofis und Trainer ein Prozent ihres Monatsgehaltes an Streetfootballworld spenden. Die Organisation unterstützt weltweit soziale Projekte mit Bezug zum Fußball.

Mitglied der Initiative sind unter anderem Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Jürgen Klopp, Serge Gnabry, Julian Nagelsmann, Dennis Aogo, Daniel Didavi und die aktuelle Weltfußballerin Megan Rapinoe.

Share & Play

Share & Play ist ein Programm, das von der NGO Athletes Inspire Children entwickelt wurde. Das Programm konzentriert sich auf die Entwicklung der sozialen, pädagogischen und körperlichen Fähigkeiten von Kindern im Alter von sechs bis 18 Jahren. Die Jugendlichen sollen sich mannschaftssportspezifische Werte durch die Teilnahme am Handballtraining aneignen. Gleichzeitig sollen kognitive Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen wie Mathematik und Erdkunde gefördert werden.

Share & Play ist vom ehemaligen spanischen Handball-Nationalspieler Carlos Prieto ins Leben gerufen worden.

Botschafter ist unter anderem der deutsche Nationalmannschafts-Linksaußen Uwe Gensheimer.