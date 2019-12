TVB Stuttgart „Einfach nur peinlich“: Feueralarm sorgt für Ärger

Am 10. Oktober waren die Zuschauer durch einen Alarm, exakt mit der Halbzeitsirene, aufgeschreckt worden . Die Halle wurde evakuiert, nach einer halben Stunde wurde das Spiel gegen Lemgo fortgesetzt. Ein technischer Defekt in der Entlüftungsanlage, so die Erklärung damals, hatte den Feueralarm ausgelöst. Durch Brutzeleien im Kiosk war Rauch entstanden, die Feuermelder schlugen an. „Uns wurde mitgeteilt, der Fehler sei gefunden und das Problem gelöst“, sagt Sven Heib, Sicherheitsbeauftragter des TVB, auf Anfrage dieser Zeitung. Dem war offensichtlich nicht so. „Wir als GmbH oder der Verein können da nichts dafür.“ Wenn es zu riskant sei, in der Küche zu grillen, müsse es die Stadt verbieten. „Sie muss eine klare Ansage machen.“

Bis alle Fakten geklärt sind, möchte der TVB keinerlei Risiko eingehen. „Wir werden die Speisekarte ändern, es wird nur noch kalte Speisen geben.“ Belegte Brötchen statt Rote Würste also. Bevor wieder Gebratenes angeboten werde, müsse es einen „Stresstest“ geben – bei einem Probegrillen ohne Veranstaltung. Aber mit Vertretern der Stadt und der Feuerwehr.

Einen dritten Alarm könne sich der TVB jedenfalls nicht leisten, so Heib. „Davon abgesehen, ist jede Evakuierung ein Risiko, das ist purer Stress.“ Und sorgt für Ärger bei den Fans und beim Gegner.