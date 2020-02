TVB Stuttgart Felix Lobedank: "In meiner Brust schlagen zwei Herzen"

Herr Lobedank, am Sonntag steigt in der Porsche-Arena das Derby zwischen dem TVB Stuttgart und dem HBW Balingen-Weilstetten. Sie haben beide Trikots getragen. Schlagen da noch zwei Herzen in Ihrer Brust?

Balingen war eine besondere Zeit, da hatten wir eine tolle Gemeinschaft. Mittlerweile wohnen wir hier in der Nähe von Stuttgart, und in meiner jetzigen Funktion bin ich mit dem TVB weiterhin eng verbunden. Es schlagen also definitiv zwei Herzen in meiner Brust. Ich wünsche beiden eine dauerhafte Zugehörigkeit in der Bundesliga.