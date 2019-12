TVB Stuttgart Furioser Zieker, Sorgen um Lönn

So oder so: Nach dem 28:27-Erfolg in Wetzlar am Samstag ist der Trainer um eine Erkenntnis reicher: „Wir haben nicht unser bestes Spiel gezeigt, aber trotzdem gewonnen“, sagt Jürgen Schweikardt. Einer der Sieggaranten lief – wie in etlichen Spielen zuvor – richtig heiß: Patrick Zieker, vor der Saison vom Ligakonkurrenten TBV Lemgo zum TVB gewechselt, ist ein Mann, auf den sich sein Trainer verlassen kann. Neun Tore erzielte der 25-Jährige in Wetzlar und blieb dabei ohne Fehlversuch – ganz egal, ob von der Außenposition, vom Siebenmeterstrich, per Konter oder aus dem Rückraum.

Nachricht vom Bundestrainer auf der Mailbox

Es flutscht derzeit beim Linksaußen, und die Belohnung für seine Leistungen bekam er vergangenen Donnerstag: Der Bundestrainer Christian Prokop nominierte ihn für den 28-Mann-Kader für die Europameisterschaften im Januar. Die frohe Kunde erreichte Zieker während des Trainings – auf der Mailbox. „Ich habe sehr schnell zurückgerufen“, sagte Zieker vor dem Spiel in Wetzlar. „Ich habe mich total gefreut.“ Natürlich wisse er seine Chancen auf eine endgültige Nominierung realistisch einzuschätzen. Gesetzt sei Uwe Gensheimer, an Nummer zwei habe der Göppinger Marcel Schiller wahrscheinlich die etwas besseren Karten. Nicht ausgeschlossen sei zudem, dass nur ein Linksaußen im Kader stehen werde. „Ich werde aber versuchen, dem Bundestrainer die Entscheidung durch gute Leistungen so schwer wie möglich zu machen.“