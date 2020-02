TVB Stuttgart Höchste Zeit für ersten Heimsieg gegen Göppingen

Am Sonntag (13.30 Uhr/ZVW-Liveticker) braucht der TVB eine vergleichbare Leistung, wenn FA Göppingen zum Derby in die Porsche-Arena kommt. „Ich hoffe, unsere Fans unterstützen uns so wie gegen Erlangen“, sagt Schweikardt. „Das war fantastisch.“

Die Göppinger setzten sich am Donnerstag locker mit 30:20 beim Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen durch. Es war allerdings erst der zweite Sieg in der Fremde in dieser Saison nach dem 26:23 in Erlangen vom 10. Oktober. In der vergangenen Saison bestach das Team von Trainer Hartmut Mayerhoffer noch mit seiner Auswärtsstärke. Das zeigt, das FA mit Problemen zu kämpfen hat – was auch an den Verletzungen wichtiger Spieler liegt. Mit Sebastian Heymann, Josip Peric und Nemanja Zelenovic fallen drei Rückraumspieler längerfristig aus. Die Verantwortlichen haben nun reagiert und einen Spieler nachverpflichtet: Der iranische Nationalspieler Pouya Norouzinezhad spielte zuletzt in Schweden und davor beim VfL Gummersbach und war schon in Nordhorn im Einsatz.

Die Statistik spricht für Göppingen

Mit lediglich 19 Zählern liegen die Göppinger ein Stück weit hinter den Erwartungen zurück, mit einem Sieg würde der TVB nach Punkten zum großen Rivalen aufschließen. Wobei die Statistik eindeutig für Göppingen spricht: Neunmal trafen der TVB und FA in der ersten Liga aufeinander. Einmal setzte sich der TVB durch, sechsmal jubelten die Göppinger. Zweimal gab’s keinen Gewinner. In eigener Halle warten die Stuttgarter noch auf einen doppelten Punktgewinn gegen den früheren Kooperationspartner. Im Hinspiel war der TVB beim 22:31 chancenlos.

Auch wenn’s in der Tabelle aktuell nicht abzulesen sei, so sei Göppingen dem TVB noch immer einen Schritt voraus und habe etliche Spieler von internationaler Klasse in seinen Reihen, sagt Schweikardt. Den Spielmacher Tim Kneule beispielsweise, den Kroaten Ivan Sliskovic oder den Dänen Jacob Bagersted am Kreis. Eine Siegchance sieht Schweikardt dennoch. „Göppingen spielt nicht seine beste Saison und ist keine Übermannschaft.“ Für sein Team gelte es, das Erlangenspiel schnellstmöglich emotional zu verarbeiten und zu regenerieren. Am Kader dürfte sich nichts ändern. Das heißt, auch die kränkelnden Max Häfner und Robert Markotic werden wieder am Start sein.