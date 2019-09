TVB Stuttgart Ist Berlin wieder eine Reise wert für den TVB?

Die Füchse Berlin zählen zu den besten Adressen im deutschen Handball und haben auch schon international für Aufsehen gesorgt. Für den TVB ist das Team von Trainer Velimir Petkovic demnach eine Nummer zu groß. Allerdings waren die Füchse in den vergangenen drei Spielzeiten jenes Top-Team, gegen das der TVB am besten ausgesehen hat. In der Vorsaison nahm er beim 30:25 überraschend beide Punkte aus dem Fuchsbau mit. Im Rückspiel verpassten die Stuttgarter den erneuten Coup nur hauchdünn und unglücklich bei der 33:34-Niederlage. Auch in den beiden Spielzeiten zuvor machte der TVB den Berlinern das Leben schwer (24:24, 24:26, 27:29, 25:28).

„Vor allem in der vergangenen Saison haben wir zweimal sehr gut gespielt gegen Berlin“, sagt der TVB-Trainer Jürgen Schweikardt. Sich deshalb große Siegchancen auszurechnen, sei jedoch verwegen. „Beide Teams sind nicht mehr zu vergleichen.“ Die in der vorigen Spielzeit von Verletzungen arg gebeutelten Berliner traten unter anderem ohne die deutschen Nationalspieler Paul Drux, Fabian Wiede und Simon Ernst an. Beim TVB standen Tobias Schimmelbauer, Bobby Schagen, Michael Schweikardt, Michael Kraus und Simon Baumgarten auf dem Spielfeld.

Die Berliner haben ihren Kader nochmal verstärkt

Nach einer durchwachsenen Saison reichte es für die Berliner mit 38:30 Punkten lediglich zu Rang sechs. Gemessen an den Ansprüchen der Hauptstädter war das viel zu wenig. In der neuen Runde möchten sich die Füchse wieder weiter nach vorne orientieren. Das Team von Trainer Velimir Petkovic hat sich die Teilnahme an den Endrunden im DHB- und EHF-Pokal zum Ziel gesetzt, in der Liga soll es mindestens zu Rang fünf reichen. Dazu ist der von Haus aus schon exzellent besetzte Kader noch einmal verstärkt worden. Als Entlastung für Fabian Wiede im rechten Rückraum kam aus Melsungen der erfahrene Michael Müller. Geballte internationale Klasse findet sich im Tor mit Silvio Heinevetter, Martin Ziemer und dem neuen Mann Dejan Milosavljev (aus Skopje). Letzterer wurde in der vergangenen Saison zum besten Torhüter der Champions-League gewählt.