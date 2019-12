TVB Stuttgart Bitter und Zieker im EM-Kader

Neun Jahre nach seinem Rücktritt wird Johannes "Jogi" Bitter vom Erstligisten TVB Stuttgart wieder das Tor der deutschen Handball-Nationalmannschaft hüten. Am Freitagmorgen hat Bundestrainer Christian Prokop den Kader für die EM bekanntgegeben, die von 9. bis 26. Januar 2020 in Norwegen, Schweden und Österreich stattfindet. Bitter bildet zusammen mit Andreas Wolff das Torhüter-Duo. Hofnungen auf die EM-Teilnahme darf sich auch ein weiterer Bittenfelder machen: Linksaußen Patrick Zieker. Auch er wurde in den 17er-Kader für die Europameisterschaft berufen. Der Kader wird bis zur EM noch aus um einen Spieler reduziert. Ein ausführlicher Bericht folgt.