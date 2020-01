TVB Stuttgart Kommt ein Champions-League-Spieler?

Die Spielbetriebspause im Januar nutzen die Vereine, um in aller Ruhe ihre Personalplanungen voranzutreiben. Das tat auch der TVB Stuttgart, der während der Europameisterschaften verkündete, mit einem neuen Gespann im rechten Rückraum in die Saison 2020/2021 zu gehen. Viggo Kristjansson (HSG Wetzlar) und Jerome Müller (Eulen Ludwigshafen) haben Verträge über zwei Jahre unterschrieben. Viel wird sich damit im Kader nicht mehr tun. Eine Überraschung indes könnte es noch geben: Der TVB soll nach Informationen dieser Zeitung mit einem Champions-League-Spieler in Kontakt stehen.