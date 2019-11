TVB Stuttgart Manuel Späth und der TVB gehen getrennte Wege

Der 34-Jährige absolvierte bislang 80 Bundesliga-Spiele und erzielte dabei 118 Tore für die Bittenfelder. Insgesamt stand der zwei Meter große Kreisläufer 451 Mal in der Bundesliga auf der Platte und verbuchte in diesem Zeitraum 888 Tore. 2011, 2012, 2016 und 2017 gewann er mit Frisch Auf! Göppingen den EHF-Pokal. Die Entscheidung, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, ist Teil des großen Umbruchs, den die Verantwortlichen schon vor dieser Saison eingeleitet haben. Der Schweizer Samuel Röthlisberger (23) soll in der neuen Spielzeit gemeinsam mit dem Mazedonier Zarko Pesevski (28) das neue Kreisläufer-Duo bilden. TVB-Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: „Diese Entscheidung ist keine gegen Manuel Späth, sondern für Samuel Röthlisberger, dem für uns die Zukunft gehört und von dem wir uns erhoffen, dass er auch im Angriff mehr Anteile übernimmt.“

In einer Vereinsmitteilung sagt Späth, dass er "die Entscheidung des Vereins nachvollziehen kann, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich der Mannschaft nach wie vor hätte weiterhelfen können." Was der 34-Jährige nach seiner Zeit beim TVB machen wird, ist noch unklar. "Ich fühle mich noch topfit und freue mich nun auf eine neue Herausforderung nach dieser Saison. Ob ich dann jedoch weiterhin professionell Handball spiele oder ob ich den Fokus auf den Einstieg ins Berufsleben lege, werde ich jetzt in Ruhe zusammen mit meiner Familie entscheiden", so Späth.