TVB Stuttgart Nach Bitter und Zieker: Auch Schmidt für EM-Kader nominiert

Stuttgart.

Wie der TVB Stuttgart in einer Presseerklärung bekannt gibt, hat Bundestrainer Christian Prokop am Silvestermorgen David Schmidt nachträglich für den EM-Kader nominiert. Schmidt rückt für den Leipziger Spieler Franz Semper auf den Rückraum auf der rechten Position auf.

Damit reist der 26-jährige Linkshänder gemeinsam mit seinen Teamkollegen Johannes Bitter und Patrick Zieker zum DHB-Lehrgang nach Frankfurt und gibt wie Zieker sein Debüt in der Nationalmannschaft.