TVB Stuttgart Rückendeckung für Trainer Jürgen Schweikardt

Herr May, wie beurteilen Sie die sportliche Lage des TVB Stuttgart?

Sicherlich sind wir in einer kritischen Situation, wir müssen jetzt schauen, dass wir uns aus diesem Tief herauskämpfen. Wir hatten keine optimale Vorbereitung in der Winterpause, unter anderem fehlten die drei EM-Fahrer. So sehr wir uns natürlich freuen, dass sie dabei waren.