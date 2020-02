TVB Stuttgart Trainer Jürgen Schweikardt läutet die Alarmglocken

„Wir waren Lemgo in allen Bereichen unterlegen“

Die guten Auftritte im Dezember hatten den Stuttgartern Mut gemacht im Abstiegskampf, auch wenn die Punktausbeute überschaubar blieb. Indes: Haben sie sich möglicherweise von der Tatsache täuschen lassen, dass sie auch gegen Spitzenteams der Liga mithalten können und deshalb den Abstiegskampf locker wuppen werden? Dies wäre zumindest eine Erklärung für den über 45 Minuten hinweg reichlich blutleeren Auftritt in Lemgo. In dieser Verfassung jedenfalls ist der TVB ein ernsthafter Bewerber, das abgeschlagene Schlusslicht Nordhorn in die 2. Liga zu begleiten.

Die Spiel-Analyse mit der Mannschaft an diesem Dienstag dürfte jedenfalls ein bisschen länger dauern als gewöhnlich. Es gibt einiges zu besprechen. „Wir waren Lemgo in allen Bereichen unterlegen“, so Schweikardt. „Es fehlte all das, was man braucht, um ein Handballspiel zu gewinnen.“