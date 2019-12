TVB Stuttgart Trotz Pokal-Aus: Schweikardt stolz auf sein Team

Der ehemalige Welthandballer, der nach der Champions-League-Gala gegen Montpellier vor ein paar Tagen sein Team in höchsten Tönen gelobt hatte („Ich liebe meine Mannschaft“), war „einfach nur glücklich“ über den Einzug ins Final Four, das Anfang April in Hamburg stattfindet. Viel indes hat nicht gefehlt, und der TVB wäre in die Hansestadt geflogen. Liebesgefühle hatte Jichas Trainer-Kollege zwar nicht, doch immerhin stand Jürgen Schweikardt in der letzten Viertelstunde „mit Gänsehaut“ am Spielfeldrand. „Ich bin wahnsinnig stolz auf das Team“, sagte er.

Die größte Möglichkeit, das Spektakel zu einem guten Ende für den TVB zu bringen, hatte Adam Lönn drei Minuten vor Schluss. Nachdem der Schwede für den 32:33-Anschluss gesorgt hatte, scheiterte er in der nächsten Aktion am dänischen Weltmeister Niklas Landin. Es wäre der Ausgleich gewesen. „Der Wurf war fast schon drin“, so Schweikardt. „Landin hat ihn mit dem letzten Fetzen T-Shirt gehalten.“

Kein Unterschied zum THW Kiel

Lönn, der mit einer schmerzhaften Fersenprellung ins Spiel gegangen war, bekam von seinem Trainer auch ein Sonderlob. „Er hat alles rausgehauen.“ Großer Stabilisator in der Deckung war Manuel Späth, der auch im Angriff Akzente setzte – wie auch David Schmidt, der sich im Laufe der Partie steigerte und den Kielern enorme Probleme bereitete. „Wir haben vorne ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte Schweikardt. „Ich habe keinen Unterschied zu Kiel gesehen.“