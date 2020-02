TVB Stuttgart TVB analysiert die deutliche Niederlage gegen Kiel

Die Diskrepanz war enorm zwischen den Auftritten der Stuttgarter in Melsungen am Donnerstag und in Kiel drei Tage später. Dabei hatte der TVB bis auf den verletzten David Schmidt seinen kompletten Kader beisammen. Im Tor kehrte der zuletzt angeschlagene Nick Lehmann für Finn Hummel zurück – und bekam überraschenderweise so viel Spielzeit wie noch nie in dieser Saison: Der 21-Jährige ersetzte in den zweiten 30 Minuten den glücklosen Johannes Bitter, der lediglich vier Bälle zu fassen bekam.

Bitters mentale Kräfte sind nicht endlos

Mit 11:19 lag der TVB zur Halbzeit im Hintertreffen – da wäre es auch mit dem Nationaltorhüter in Bestform kaum möglich gewesen, dem Rekordmeister noch einmal auf die Pelle zu rücken. Selbst wenn es so nicht geplant war: Die Gelegenheit, der Nummer zwei Spielanteile zu geben, war gekommen. „Nick hat es gut gemacht, wir werden ihn in dieser Saison sicher noch brauchen“, so Schweikardt. Am Ende hatte Lehmann jedenfalls mehr Bälle pariert als Bitter. Für den, Schweikardt, sei eine kleine Pause wichtig. Schließlich habe Bitter in den Partien nach der EM-Pause quasi durchgespielt. „Man darf nicht glauben, dass Jogis mentale Kräfte endlos sind.“