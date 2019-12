TVB Stuttgart Wiedergutmachung ist angesagt im letzten Spiel

„Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir nicht hundertprozentig da waren, da kann ich keinen Spieler ausnehmen“, so Schweikardt. „Außerdem haben wir hinten raus zu schnell resigniert. Das sind Eigenschaften, die wir in den vergangenen Wochen nicht gezeigt haben.“

Möglicherweise haben die Stuttgarter auch eine große Möglichkeit ausgelassen, die nächsten Bonuspunkte einzusammeln. Schließlich wirkte der Tabellenzweite lange Zeit nicht souverän. Darüber möchte sich Schweikardt aber keine Gedanken machen. „Das ist spekulativ, Hannover musste ja gar nicht alles zeigen.“

Hoffnung auf Einsatz von Pfattheicher

Außer Frage steht, dass sich der TVB im finalen Spiel in diesem Kalenderjahr anders präsentieren muss. Erstens, um die 6000 Fans nicht zu enttäuschen. Zweitens, weil das Team jeden Punkt dringend benötigt in dieser so engen Saison. Sollte der TVB gegen den Tabellensechsten aus Berlin verlieren, könnte sich der Abstand auf die Abstiegsränge auf zwei Punkte verringern. Der Vorletzte Eulen Ludwigshafen hat im Heimspiel gegen FA Göppingen gute Chancen auf den vierten Saisonsieg.

„Natürlich sind wir gegen die Füchse klarer Außenseiter“, sagt Schweikardt. „Aber wir haben nichts zu verschenken.“ Individuell seien die Füchse, die nur vier Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze haben, sehr gut besetzt. Im Rückraum beispielsweise mit den deutschen Nationalspielern Fabian Wiede und Paul Drux oder auch auf rechtsaußen mit dem dänischen Weltmeister Hans Lindberg. „Wie in den meisten Spielen müssen wir das übers Kollektiv regeln“, sagt Schweikardt.

Nicht mithelfen kann Adam Lönn (Schulterverletzung). Bei Sascha Pfattheicher (Sprunggelenksverletzung) dagegen besteht Hoffnung auf einen Einsatz.

TVB sammelt Jacken für Obdachlose

Der TVB Stuttgart hat sich, wie bereits im Vorjahr, für die kalte Jahreszeit einer besonderen Spendenaktion angeschlossen: Im Vorfeld der Partie gegen die Füchse Berlin an diesem Sonntag, 29. Dezember, haben Besucher von 12 Uhr an die Möglichkeit, vor dem Eingang der Porsche-Arena ihre alten Jacken oder Mäntel – in gutem Zustand – im Tausch gegen ein Ticket für das erste Heimspiel im neuen Jahr am 9. Februar 2020 in der Porsche-Arena gegen den SC DHfK Leipzig abzugeben. Die Aktion ist begrenzt auf 50 Tickets. Die zur Verfügung gestellten Jacken werden von einer Gruppe Freiwilliger auf dem Platz vor der Leonhardskirche in Stuttgart, in welcher jährlich die Vesperkirche stattfindet, an Obdachlose gespendet.